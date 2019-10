Via Stalingrado, trovate casseforti e attrezzi da scasso in un prato

Tre casseforti scassinate, un armadio blindato, un cassetto di un registratore di cassa e una cassettiera da ufficio: sono alcuni degli oggetti ritrovati ieri pomeriggio dalla polizia locale di Bologna, mentre era in corso un addestramento da parte dei cinofili dei due nuovi cani Grey e Ares.

Gettati in una aera verde tra via Stalingrado e via Tazio Nuvolari son stati anche trovati arnesi da scasso e qualche moneta. Dalla documentazione ancora presente all’interno delle casseforti è stato possibile collegare il ritrovamento degli oggetti ai furti commessi nel mese di settembre ai danni di una farmacia, di una ditta e di una casa di riposo di Bologna.

Non solo, gli agenti hanno rinvenuto anche i probabili oggetti utilizzati dai malviventi per commettere i furti: una valigia contenente una chiave a brugola e una esagonale, un generatore di corrente, due mazze e un piccone. Ogni elemento rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale insieme all’area e messo successivamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle settimane scorse era stato effettuato un altro ritrovamento, due casseforti di una banca oggetto di assalto notturno in zona Mazzini.