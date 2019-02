Imbocca via Stalingrado contromano: nei guai 35enne urbriaco

Ubriaco alla guida, all'alba di ieri, domenica 3 febbraio, stava percorrendo via Stalingrado in direzione centro contromano con la sua Audi A3.

Gli agenti del reparto Moto della Polizia Locale hanno posizionato i loro mezzi in modo da arrestare la marcia. L'auto si è fermata a pochi centimetri dalle moto degli agenti, e per il conducente, un 35enne italiano residente in provincia, la nottata è finita con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.