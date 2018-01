Via Stalingrado: 'Basta, tu così non entri', 37enne stacca un dito al buttafuori

Gli hanno detto che così conciato non poteva mettere piede nel locale, ma lui ha insistito e, nella colluttazione, il dito del buttafuori è volato via. E' l'episodio occorso ai danni di un 41enne di origini greche quello andato in scena l'altra notte, fuori dei locali dll'officina Estragon, in via Stalingrado.

Denunciato per lesioni gravi dalla Polizia è iun 37enne fiorentino: secondo quanto ricostruito dagli agenti all'uomo, pesantemente ubriaco, non sarebbe stato concesso di entrare e da lì sarebbe nato una clluttazione con il personale della sicurezza, in tutto tre persone. Alla fine, in un momento di distrazione, il 37enne ha morsicato la mano del buttafuori, recidendogli una falange. Quest'ultimo è stato ricoverato in ospedale