Via Stendhal: ritrovo di spacciatori, chiuso il 'Bar Angela'

Il Questore di Bologna ha chiuso per 10 giorni il Bar Angela, in via Stendhal, perchè ritrovo di spacciatori e pregiudicati. Il locale era "sotto osservazione" della Polizia e il 29 gennaio sono stati fermati due frequentatori, cittadini marocchini di 31 e 36 anni, che rifornivano gli acquirenti di droga restando seduti comodamente in macchina.

A confermare gli episodi di spaccio, le segnalazioni dei cittadini arrivate al 113. In un'auto parcheggiata davanti a un bar, due uomini "passavano" le dosi di droga dal finestrino. Dapprima è stato fermato "il cliente" che ha ammesso di aver acquistato tre dosi di cocaina per 100 euro, poi è stata la volta dei pusher che erano in possesso di altri 2,58 grammi della stessa sostanza e di 285 euro in contanti, così sono stati arrestati e oggi il bar ha abbassato le serrande.

A dicembre era stata la volta del “Bar Bambi”, al civico 126/a di via San Vitale. Anche in quel locale, si ritrovavano spesso spacciatori e pregiudicati, con diversi episodi di rissa.