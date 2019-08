Truffe, danno in affitto appartamenti altrui: colti in flagrante a Corticella

Agiva con un "compare" K.X., il cittadino albanese di 28 anni arrestato ieri dai Carabinieri della Bologna Centro per una serie di truffe messe a segno in città. Insieme a un grossetano di 42 anni, denunciato, aveva ideato un sistema per mettere in affitto appartamenti "altrui", adibiti a strutture ricettive (bed&breakfast) in varie zone della città. In alcuni casi, venivano rimosse anche le insegne.

Una vicenda che ricorda "Totòtruffa 62" e la vendita della fontana di Trevi a un turista. Ieri sono stati sorpresi dai militari mentre stavano trattando l'affitto di un'abitazione, di proprietà di una milanese, in via Stoppato, zona Corticella, e lì sono stati fermati.

Il modus operandi

Agivano come proprietari che mettono in affitto la propria casa: inserzioni, descrizione dell'immobile, indirizzo e-mail, numero di telefono per i contatti e invio di fac-simile di contratto che prevedeva la caparra e l'affitto del mese corrente. I malcapitati ricevevano i dettagli anche via sms o whatsapp: “Sono richieste due mensilità di cauzione e naturalmente il mese entrante. Ogni mese e non oltre il 15 dovrà essere pagato l’affitto. Le chiavi ti sono già state consegnate e il contratto sarà pronto in 24 ore, non appena mi fornirai un documento in corso di validità, fronte retro. Per il bonifico hai tempo fino a domani ore 12:09; questo per facilitare l’invio e vederlo direttamente sul conto”. Naturalmente, dopo aver incassato, il 28enne e il complice facevano perdere le loro tracce.

Sulla base delle denunce ricevute, 8 in tutto, i Carabinieri hanno avviato l'indagine: sono risaliti ai due tramite le testimonianze e le "tracce" lasciate da telefonate ed e-mail. I due, residenti nel grossetano, avevano a loro carico precedenti per truffa.