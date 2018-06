Si finge nipote dell'anziana, il complice si intrufola in casa: goielli spariti

Furto in appartamento con raggiro consumato in via Stoppato. A essere stata presa di mira dai malintenzionati è stata una coppia di anziani. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, ma il tutto si sarebbe consumato nella mattina dello stesso giorno. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, tutto è iniziato con una giovane donna che ha suonato al campanello di un condominio di via Stoppato, dove risiede una coppia di anziani. A rispondere al citofono è la donna, 88enne bolognese.

La giovane, appellandosi inizialmente con il nome delta nipote, ha poi chiesto di salire. Una volta poi non riconosciuta in viso sulla tromba della scale dall'anziana, la malvivente ha cambiato frettolosamente versione, dicendo di essere una volontaria per il recupero parrocchiale di abiti usati. Con un marcato accento bolognese la giovane, descritta come esile e dal viso e mento pronunciati, ha poi chiesto di entrare in casa per un bicchiere d'acqua.

Entrata nell'abitazione la donna però non ha mancato di lasciare aperta la porta di ingresso: un particolare notato anche dal marito 94enne dell'anziana che però non lo ha insospettito. La visita a domicilio della giovane dura in tutto dieci minuti, poi è quest'ultima a salutare e ringraziare per l'ospitalità.

La convinzione che qualcosa sia successo arriva dopo ore, circa alle 16 del pomeriggio, quando la signora di accorge di un cassetto aperto in camera da letto: guardandoci dentro a mancare sono proprio i gioielli e gli affetti di valore. Accortasi dell'accaduto alla signora non è rimasto che confidarsi con un vicino, il quale poi ha dato l'allarme alla Polizia.