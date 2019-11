Scippo in centro, ma un passante vede tutto

Ennesimo arresto a carico di un 24enne rintracciato in Piazza Maggiore, dopo aver sfilato il portafoglio a un 76enne bolognese.

Un furto con destrezza messo a segno ieri mattina in pieno centro, in via Tagliapietre. A chiamare il 113 un passante in sella a una bici che aveva visto il giovane "sfiorare" la vittima e portargli via il portafoglio, non lo aveva perso di vista fino all'arrivo degli agenti che lo hanno a loro volta inseguito, bloccandolo in Piazza Maggiore.

Durante la fuga, il ladro si era liberato del portafoglio, "trattenendo" solo 50 euro. Il tutto è stato resituito all'anziano.