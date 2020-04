Incendio allo scalo  ferroviario "Ravone": rogo alla carrozza passeggeri

Unincendio è divampato nella serata di ieri, 22 aprile, in via Tanari nello scalo ferroviario "Ravone". La chiamata alla salal operrativa dei Vigili del Fuoco è arrivata alle 22:16.

Le fiamme sono divampate in una carrozza passeggeri non più in uso e destinato alla demolizione, che stazionava su di un binario dello scalo. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e con autobotti. Presente sul posto anche il funzionario in servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Durante le operazioni di soccorso il personale tecnico di RFI ha interrotto l'elettricità all'impianto, per favorire l'opera di spegnimento dei caschi rossi. Presente sul posto, oltre a 115 e 118 e RFI, anche la Polfer. Non si registrano feriti.