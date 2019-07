San Donato: 'Ha una gomma a terra, la aiutiamo noi' poi la borsa sparisce

"Ha una gomma a terra, la possiamo aiutare?" Una 75enne bolognese ieri pomeriggio era a bordo della sua auto, in via Tartini, quartiere San Donato, quando due giovani le hanno fatto segno di fermarsi causa di una gomma bucata e offredole il loro aiuto.

La donna ha accettato e, mentre uno ha finto di cercare gli attrezzi, l'altra si è allontanata. Infine quando l'anziana ha verificato che lo pneumatico non era sgonfio si è ritrovata sola. Purtroppo però nell'auto non c'era più la borsa che aveva lasciato sul sedile. All'interno, oltre ai documenti, al portafoglio con 400 euro e al telefono cellulare, vi erano anche le chiavi di casa. Ha chiesto così a un negoziante della zona di chiamare il 112.

I Carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, l'hanno accompagnata immediatamente alla sua abitazione, dove sono entrati con un mazzo di chiavi di riserva poiché le ladre, con i documenti e le chiavi di casa in mano, avrebbero potuto finire l'opera, in questo modo potevano essere colte in flagranza. L'appartamento però era in ordine e precauzionalmente l'anziana ha chiamato un tecnico per sostituire la serratura.

I Carabinieri raccomandano ancora una volta a familiari e amici di avvisare gli anziani del pericolo che corrono, soprattutto durante il periodo estivo, quando le città sono più vuote e loro più soli.