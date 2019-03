VIDEO| Via Terracini: sversamento sostanza tossica, Vigili del fuoco sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti alle 13 circa con 1 APS (AutoPompaSerbatoio), autocarro per rischio NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), in via Umberto Terracini, dove in un laboratorio di chimica si è avuto un versamento di fenolo in stato liquido, sostanza tossica.

I Vigili del Fuoco, indossati i DPI (dispositivi di protezione individuale), sono entrati nel locale e hanno provveduto alla bonifica, mediante materiale assorbente. Una persona, che ha inalato i vapori della sostanza, è stata trasportata all’ospedale dal 118, per accertamenti.