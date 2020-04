Duplice arresto, vedono le volanti e si danno alla fuga: in auto 2 chili di "erba"

La Polizia stradale e il commissariato Due Torri hanno effettuato ieri un duplice arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

A finire in manette sono stati un cittadino albanese di 32 anni e una 38enne di Cesena, entrambi pluripregiudicati.

Nel pomeriggio di ieri, alle 14:20 circa, una pattuglia della stradale aveva notato un'auto che entrava nel parcheggio del mega-store Bricoman, in via del Terrapieno, chiuso come da ordinanza covid, ma quando la pattuglia raggiungeva il mezzo, i due occupanti si erano dati alla fuga. Mentre l'uomo ha fatto inizialemente perdere le sue tracce, la donna è stata bloccata e controllata. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare una borsa contenente 2 chili di marijuana, oltre al passaporto e al cellulare del fuggitivo.

Lo straniero verrà identificato e fermato più tardi in città, in via Don Minzoni, dal personale delle volanti. Entrambi gli arrestati sono gravati da condanne per stupefacenti, mentre il 32enne ha a suo carico anche precedenti per lesioni, estorsione, ricettazione e furto.

