'Mi ha lasciato': ubriaco, minaccia i passanti con coltello da cucina

E' stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere un 30enne bolccato dai poliziotti mentre era intento a minacciare i passanti in strada, brandendo un coltello da cucina. E' succeso ieri pomeriggio in via Tiarini.

Il 30enne, avvicinato e disarmato infine dagli agenti dopo qualche momento di tensione, ha poi cercato di spiegare i motivi della sua agitazione: ha ammesso di aver bevuto troppo e che le ragioni della rabbia che stava sfogando in strada risiedeva nel fatto di essersi recentemente separato dalla compagna, e quindi non più in grado di vedere il proprio figlio. Giustificazioni che non hanno però risparmiato al 30enne la denuncia.