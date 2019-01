Due arresti per spaccio in Bolognina: ingoia eroina e morde un poliziotto

Dopo un appostamento da parte degli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, due cittadini tunisini di 39 e 41 anni, volti noti dello spaccio, sono finiti in manette.

Le segnalazioni al 113 sono arrivate da alcuni residenti, membri di un comitato cittadino, e ieri a mezzogiorno gli agenti dell'anticrimine in borghese li hanno controllati in un bari di via Tibaldi. Uno dei due ha messo in bocca un involucro e ne ha lasciato cadere a terra un altro.

Per evitare che lo ingoiasse, un agente è intervenuto, ne è nata una colluttazione ed ha rimediato anche un morso. L'involucro contenente 2,70 grammi di eroina è stato recuperato in ospedale. Il secondo arrestato è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di poca cocaina e 510 euro.