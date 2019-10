Bolognina, chuso forno in via Tibaldi

Serrande giù al forno di via Tibaldi 6, in Bolognina, dove per decisione del questore è stato chiuso un negozio di panetteria.

Il locale, in gestione a un 47enne, dovrà rimanere serrato per 10 giorni: nel provvedimento emanato si fa riferimento alle violazioni dell'orario di esercizio, con il punto vendita di prodotti da forno aperto oltre il consentito.

Numerose le segnalazioni dei vicini per gli assembramenti fuori del locale, oltre a già passate violazioni registrate sempre per gli sforamenti negli orari di chiusura.