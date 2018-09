Sorpresi a rubare bancali in un condominio, due denunce

Una residente li ha visti mentre cercavano di rubare dei bancali facendoli passare sopra la cancellata del palazzo, e ha chiamato la Polizia.

Due persone di 32 e 33 anni sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso, dopo essere state identificate dagli agenti, intervenuti sul posto. I bancali, addossati nel cortile della palazzina erano di proprieta di un cittadino cinese, residente nella palazzina. I due senza fissa dimora, rispettivamente cittadino tunisino e cittadina italiana, non avrebbero precedenti.