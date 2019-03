Lite in via Todaro: lancia lo skate e danneggia auto e bici

La Polizia questa notte ha denunciato un 25enne di Varese e una 23enne di Cremona per danneggiamento in concorso. Il 113 è stato chiamato da un residente che aveva sentito schiamazzi e forti rumori provenire dalla strada.

Quando gli agenti dalle volante sono arrivati, i due stavano ancora litigando e hanno appurato che la 23enne in uno scatto d'ira aveva lanciato il suo skateboard contro la serranda di un locale, una bici per poi passare ai pugni contro la portiera di un'auto e ai calci ai bidoni della spazzatura.

Ieri pomeriggio la volante è stata inviata in via Sant'Isaia, da dove veniva segnalate una accesa lite in strada tra fidanzati. Sul posto anche l'ambulanza del 118, ma fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite.