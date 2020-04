FOTONOTIZIA|Coronavirus, Bologna come Napoli: "Chi può metta, chi non può prenda"

"Chi può metta, chi non può prenda". A Bologna si replica il gesto di solidarietà "inventato" dai napoletani. La foto è stata scattata in via Tolmino e pubblicata sui social da Roberto, che di mestiere fa il tassista, ma questi giorni è anche impegnato nella consegna della spesa ad anziani e persone con fragilità.

In viari vicoli e quartieri di Napoli, alcuni giorni fa erano apparsi appunto i "panari solidali, i cestini che vengono calati dalle finestre per "issare" la spesa. A Bologna sono apparse due cassette, con l'obiettivo di aiutare chi è in difficoltà, puntando anche sulla generosità di chi si trova in condizioni economiche migliori in questo momento critico per tutto il paese.

