Certosa, furto all'isola ecologica: fermata minorenne

Aveva accumulato due TV, stampanti, monitor, cavi vari e stava per portarli via. Una 17enne romena è stata denunciata ieri dalla Polizia per tentato furto.

E' stata la guardia giurata in servizio presso l'isola ecologica Hera di via Tolmino a chiamare il 113.

Sempre ieri, un altro furto è stato sventato all'Esselunga di via Guelfa. Un lodigano di 51 anni si era avviato verso l'uscita del supermercato, dopo aver rubato 155 euro di generi alimentari. Il vigilante lo ha bloccato e ha chiamato La Polizia: è stato denunciato per tentato furto.