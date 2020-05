Prima ordinano le birre, poi scatta la rapina: fattorino buttato a terra e picchiato

Portapizze aggredito e picchiato a scopo di rapina ieri sera alla Barca. La polizia ha arrestato tre ragazzi, tutti giovani. I fatti si sono consumati ieri sera intorno alle 22:30 in via Tommaseo.

Secondo la ricostruzione degli agenti, suffragata dalla testimonianza di una passante, i tre hanno dapprima teso una trappola al ragazzo delle consegne, facendo una comune ordinazione. Poi, una volta arrivato il fattorino, i tre sono scesi in strada e non ne hanno voluto sapere di pagare quanto ordinato (otto birre), e cercando di prendere tutta la borsa del portapacchi, con un'altra consegna all'interno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ne è nata una discussione, dove e birre sono andate in frantumi in terra. Alla fine la vittima (un 21enne cittadino pakistano) è stata buttata a terra e percossa con calci e pugni. I poliziotti hanno poi fermato e identificato i sospetti, dopo un breve inseguimento: si tratta di tre giovani, due bolognesi di 19 e 24 anni e un cittadino del Kosovo, anch'esso 19enne. Per loro l'accusa di tentata rapina in concorso e una notte in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza in tribunale.