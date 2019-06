Barca: spacca tutto al bar, fermato con lo spray urticante

Ha cominciato a spaccare tutto quello che gli capitava a tiro: tavolino, posacenere e bicchieri. Il titolare del New Dibi Bar di via Tommaseo, in zona Barca, ieri pomeriggio è stato costretto a chiamare i Carabinieri per via di un uomo ubriaco che stava dando in escandescenze all'interno del locale.

Sul posto si sono portati militari del nucleo radiomobile cha hanno tentato di calmarlo, ricevendo in risposta continue minacce, fino a quando è stato spruzzato lo spray urticante per immobilizzarlo e renderlo inoffensivo. L'uomo, cittadino marocchino di 31 anni, regolare sul territorio italiano, è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. I Carabinieri hanno fatto arrivare anche un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.