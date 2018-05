San Vitale: all'ex Convento Santa Marta, una residenza per anziani

E' stato pubblicato oggi il bando di gara per affidare i lavori di restauro e recupero dell'ex convento di Santa Marta, in Strada Maggiore. Un appalto da 5,2 milioni di euro, che servirà all'azienda di servizi alla persona per realizzare 35 appartamenti protetti per anziani non autosufficienti: per presentare le buste c'e' tempo fino al prossimo 22 giugno.

La durata dei lavori, che nelle previsioni dell'Asp Città di Bologna dovrebbero partire in autunno, è stimata in circa un anno e mezzo.

L'ex convento è chiuso e abbandonato dal 2006: dopo 12 anni di progetti tentati e falliti, contenziosi con le imprese e occupazioni, come quella del collettivo Bartleby nel 2013, ora potrebbe tornare alla città.

Il recupero della vecchia casa di riposo di proprietà dell'ex Opera pia Poveri vergognosi era stato annunciato nel gennaio scorso dall'amministratore unico di Asp, Gianluca Borghi, in occasione della presentazione del piano dell'azienda che prevede la realizzazione di 95 nuovi appartamenti per anziani.