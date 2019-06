Spaccio droga al parco, passa la volante: giovanissimo pusher nei guai

Guai per un ragazzo di soli 17 anni, trovato ieri in zona san donato con un cospicuo quantitativo di droga e contanti al seguito. Il giovanissimo, residente a Bologna e fino a ieri incensurato, è stato fermato ieri dai poliziotti nei pressi dell'ex Campo Savena, via Torretta, nell'area verde sotto al ponte di via Libia.

La volante era di passaggio per un controllo nell'ambito del progetto 'green zone', volto alla vigilanza in parchi e giardini, quando ha notato un gruppo di ragazzini radunato attorno a una panchina. Approcciato per un controllo, il gruppetto si è dato alla fuga alla vista degli agenti, che hanno concentrato i loro sforzi nei confronti di un membro del gruppo, appunto il 17enne. Poco prima di essere raggiunto dai poliziotti, il ragazzo si è disfatto di una voluminosa scatola, che una volta recuperata ha fatto trovare circa 20 grammi di marijuana e 10 di hashish.

Decisi ad approfondire la posizione del ragazzo, addosso al quale sono anche stati trovati circa 330 euro in contanti, gli agenti hanno poi proseguito con una perquisizione domiciliare. Il controllo è stato positivo: in camera del 17enne sono stati rinvenuti altri 600 euro in contanti. I genitori, avvisati della situazione, si sono dichiarati ignari di tutto. Il ragazzo alla fine è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza e resistenza.