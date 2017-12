Via della Torretta: non si fermano all'Alt, scatta l'inseguimento

Sono schizzati via a forte velocità, incuranti della paletta dei poliziotti che gli intimavano di fermarsi. E' scattato così un inseguimento della Polizia, conclusosi l'altra notte e partito da via della Torretta. Gli agenti sono riusciti a raggiungere il mezzo e a costringere l'autista a fermarsi.

A bordo, oltre a un 40enne, cittadino marocchino, vi era anche un passeggero, connazionale di 27 anni. E' stato proprio quest'ultimo a pagare il conto più salato, poiché su di lui pendeva un ordine di cattura in relazione a una custodia cautelare del Tribunale emesso in luglio.

Il giovane è stato condotto in carcere, mentre per il guidatore è scattata una sanzione per guida senza patente, un documento che per lui era scaduto ben tre anni fa. Quanto all'auto, era già sottoposta a fermo amministrativo, in virtù di un'altra guida senza patente. Questa volta l'auto è stata sequestrata ai fini di confisca.