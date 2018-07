Massarenti: ruba nei garage a 24 anni, donna lo mette in fuga

Prima un tramestio, poi il rumore chiaro di un seghetto in azione, così ha chiamato il padrone di casa. E' accaduto ieri sera alle 22 in via Bartolomeo Triachini, in zona Massarenti, quando una residente 58enne, davvero coraggiosa, è scesa nelle cantine per controllare e ha acceso la luce, mettendo così in fuga un uomo che stava rovistando nei locali.

Sul posto è arrivato il proprietario dello stabile, un romano di 60 anni, che ha visto il lucchetto tagliato e ha chiamato la Polizia. Grazie alle descrizioni, il giovane, un cosentino di 24 anni, è stato individuato in via Gino Rocchi: ha già alle spalle diversi precedenti per furto ed è stato nuovamente denunciato.