Via Turati: arriva a piedi e se ne va in mountain bike, arrestato

Un cittadino croato di 22 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia per furto in abitazione. Il giovane poco prima delle 22 è stato visto da una cittadina 42enne aggirarsi tra le auto posteggiate in via Turati, poi ha scavalcato la recnzione cancello del civico 43 e si è introdotto nell'area condominiale, da dove è uscito in sella a una mountain bike.

La donna non lo ha mai perso di vista, ha chiamato il 113 ed è salita bordo della volante per identificarlo. Il 22enne è stato fermato in viale XXI Aprile, ma della bicicletta non vi era traccia: "L'ho trovata, poi si è rotta la catena e l'ho abbandonata", si è giustificato. Ovviamente gli agenti non gli hanno creduto e lo hanno arrestato, oltre a denunciarlo per il possesso di un coltello multiuso. Il processo per direttissima si svolgerà in giornata.