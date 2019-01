Aggredisce gli agenti dopo lite con la moglie, ferita per le botte: 48enne in manette

Ha aggredito i poliziotti quando sono arrivati, ma la moglie lo ha denunciato anche per le botte subite in precedenza. Un 48enne bolognese è stato arrestato ieri pomeriggio alla fine di un complicato intervento in un appartamento in via del Tuscolano.

La Polizia era già intervenuta in mattinata, nell'appartamento dove i due avevano iniziato a litigare e lei aveva chiamato il 113, particolarmente preoccupata per i due bambini in casa. In un primo momento però tutto era tornato nella norma, ma nel pomeriggio intorno alle 17:30 una nuova chiamata della donna fa tornare gli agenti sul posto.

L'uomo stava calciando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione. I poliziotti hanno trovato il soggetto sull'uscio chino per terra ma quando gli hanno chiesto se stava bene il 48enne li ha aggrediti con calci e pugni. Alla fine l'equipaggio della volante è riuscito a contenere il soggetto, ma uno degli agenti ha riportato lesioni a un ginocchio per 25 giorni.

Rilevante il risvolto della vicenda, perché dopo il trasporto in ospedale alla donna sono stati riconosciuti i segni di pregresse violenze, giudicati guaribili in una ventina di giorni. Oltre all'arresto con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, il 48enne è stato denunciato anche per maltrattamenti in famiglia.