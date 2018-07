Via Ugo Bassi: ruba due bici in pieno giorno, fermato 53enne

Un giro in bici nel centro pedonale anche per guardare qualche vetrina. Questi i programmi di una coppia, che ieri mattina alle 11 ha legato due bici in via Ugo Bassi ed è entrata in un negozio.

Mentre moglie e marito si aggiravano tra gli scaffali hanno visto un uomo armeggiare vicino a una rastrelliera e tranciare con una tronchesi proprio la catena delle loro due ruote.

Nelle vicinanze si trovavano due agenti in borghese che hanno fermato e denunciato il ladro. Si tratta di un cittadino tunisino di 53 anni, con precedenti simili.