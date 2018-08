Via Ugo Bassi: ruba da H&M con la borsa schermata, espulso dalla città

Era stato arrestato per furto aggravato martedì, dopo aver rubato diversi capi di abbigliamento al negozio H&M di via Ugo Bassi ed essersi dato alla fuga con al seguito una borsa schermata.

Il giovane, un cittadino senegalese di 25 anni, regolare in Italia, era un volto noto per le attività commerciali della zona e anche per la Polizia, visti i suoi diversi precedenti. Processato per direttissima è stato espulso da Bologna e ha ricevuto il Daspo prefettizio.