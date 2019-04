Lite in via Ugo Bassi: dalle parole ai fatti, due 25enni presi a pugni in faccia

Entrambi perdevano sangue dal labbro e sono stati notati dagli agenti della volante di passaggio in via Ugo Bassi, all'incrocio con via Cesare Battisti. Alle 3 di questa notte, per motivi ancora da accertare, un maceratese 23enne ha aggredito, dapprima verbalmente, poi a pugni, due siciliani di 25 anni in pieno centro. E' stato così denunciato per lesioni personali.

I poliziotti sono intervenuti, dopo aver notato un gruppo di ragazzi, due dei quali perdevano sangue, e hanno indicato il loro aggressore. Secondo il racconto dei 25enni, senza motivo, li avrebbe dapprima insultati, poi avrebbe lanciato loro un boccale di birra, senza colpirli, e infine li avrebbe presi a pugni in faccia.

Il denunciato ha riferito che tutto era nato da una lite verbale, che aveva sì rotto il boccale di birra, ma facendolo cadere a terra, confermando però di averli presi a pugni, così è finito nei guai. Le vittime sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in codice 1.