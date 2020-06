Segue l'anziano per derubarlo: caos in via Ugo Bassi, arrestato 20enne

La Polizia ha arrestato un 20enne P.A., residente in città, per tentato furto pluriaggravato. E' Accaduto domenica 28 giungo alle 18 in via Ugo Bassi.

Secondo la ricostruzione, ha adocchiato un 86enne con difficoltà deambulatorie, all'altezza del civico 21 e lo ha seguito nell'androne del palazzo per rubargli il portafoglio. L'anziano si è reso conto delle intenzioni del 20enne e la scena è stata notata anche da alcuni passanti che hanno iniziato a urlare chiedendo aiuto a una volante della Polizia in transito.

Vistosi scoperto, il ragazzo, con una sfilza di precedenti specifici, è fuggito e si è rifugiato all'interno della Pizzeria "Altero", dove è stato individuato dagli agenti del Commissariato Due Torri - San Francesco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visto il "curriculum", il 20enne è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato per essersi introdotto nell'edificio destinato ad abitazione.