Caos in via ugo Bassi: picchia il suo cane, botte anche a un passante

Un 29enne è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti del suo cane. E' successo in via Ugo Bassi, quando ieri sera intorno alle 22:30 una signora, 50enne di Milano, ha chiamato il 113 segnalando una animata colluttazione tra due persone.

Giunta sul posto la volante, i due litiganti sono stati separati e identificati. In base a quanto ricostruito dagli agenti, il padrone dell'animale, un cittadino slovacco di 29 anni, avrebbe iniziato a picchiare la bestia con calci e pugni. La scena non è passata inosservata e un 50enne, originario della provincia di Sassari, ha deciso di intervenire. Chiesto conto al giovane di cosa stesse facendo, l'uomo ha ricevuto come risposta spintoni e urla, fino a ingaggiare una colluttazione.

Durante l'intervento degli agenti, un altro passante -50enne bolognese- si è palesato sul posto, asserendo di essere stato morso dal cane al braccio e alla gamba sinistra. La circostanza non ha risparmiato però al 29enne una denuncia per maltrattamenti nei confronti di animali, mentre l'esemplare a quattro zampe è stato portato temporaneamente in canile per accertamenti sanitari.