Litiga con la fidanzata e rompe vetrina con un pugno

Un giovane di 17 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato per aver rotto con un pugno la vetrina dell'edicola all'angolo tra via Ugo Bassi e Indipendenza.

Intorno alle 18:30 è arrivata la chiamata al 113, quando i poliziotti sono stati avertiti di un vivace diverbio tra due persone. Il ragazzo, cittdino tunisino, è stato raggiunto mentre stava cercando di allontanarsi in bicicletta lungo via Farini. A generare il gesto, si è poi scoperto, un litigio tra il 17enne e una ragazza, degenerato poi nello sfogo contro la vetrina dell'edicola. Il ragazzo, visibilmente ferito a una mano, è stato poi medicato in Questura dal personale del 118.