Graffiti in via dell'Unione, coppia di giovanissimi sorpresi dalla Pm

Una coppia di giovani è stata denunciata dalla Polizia Municipale dopo essere stata sorpresa a imbrattare con bombolette spray un muro di via dell’Unione, una laterale di via San Vitale.

E' successo attorno l'altra notte, intorno alle 2: gli agenti, mentre passavano in auto, hanno notato i due giovani muniti di zaini e bombolette spray in azione su un muro di via dell’Unione. Alla vista della Polizia Municipale, i due sono fuggiti e gli agenti li hanno inseguiti a piedi. La fuga è durata poco: i due, lui ventenne e lei minorenne, sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento.