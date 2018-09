"Non ti pago, mi vuoi truffare": pusher rapinano e pestano la 'cliente'

E' stato arrestato per rapina aggravata in concorso con ignoti e spaccio, un pluripregiudicato brasiliano di 29 anni, che questa notte in via Vallescura ha rapinato e pestato una "cliente", bolognese di 38 anni.

I due si erano accordati telefonicamente per l'acquisto di cocaina per 150 euro, ma quando alle 3 di questa notte si sono incontrati in via Vallescura, la donna ha sospettato che la sostanza nell'involucro non fosse quella pattuita, quindi si è rifiutata di pagare. Il brasiliano, facendosi aiutare da due persone in sua compagnia, un uomo e una donna, che poi hanno fatto perdere le sue tracce, l'ha aggredita e picchiata, derubandola di tre banconote da 50 euro.

Gli agenti, dopo aver chiamato il 118, si sono messi alla ricerca del rapinatore e lo hanno individuato in via della Bastia. Il brasiliano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimoni e la persona e porto d'armi è stato bloccato. In tasca aveva due banconote da 50 euro. La 38enne ha riportato una ferita al volto, ma ha rifiutato le cure dei sanitari. La sostanza è stata analizzata, si trattava in effetti di ketamina, un anestetico.