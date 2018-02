Incendio in via Varthema: cucina in fiamme, stabile evacuato

Ancora da accertare le cause dell'incendio che ha interessato il locale cucina e provocato danni da fumo negli altri ambienti in un appartamento di via Lodovico Varthema.

E' accaduto oggi intorno alle 12.25 quando le squadre dei Vigili del Fuoco di Bologna, con un'autopompa, autoscala autobotte e furgone con la scorta di autorespiratori sono intervenuti per spegnere le fiamme in un'abitazione al piano

rialzato di stabile di tre piani fuori terra.

Al momento dell'evento in casa non erano presenti persone. In via precauzionale durante le operazioni di spegnimento sono state evacuate le persone residenti nello stabile.