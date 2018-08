Rovista nell'auto in sosta, 24enne sorpreso dalla proprietaria

E' stata la stessa proprietaria ad accorgersi che qualcuno stava rivistando dentro al suo mezzo e così ha dato l'allarme. Polizia in via Vela ieri mattina: un uomo, identificato poi in un 24enne di Cosenza, è stato sorpreso mentre era introdotto nella vettura. Non sono stati spaccati finestrini o serrature e dal mezzo non sarebbe stato asportato nulla, ma per il giovane, con precedenti specifici in materia, è ugualmente scattata la denuncia per tentato furto.