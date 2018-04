Via Vinazzetti: ruba la borsa al bar, ma va via a mani vuote

Una ragazza vicentina di 25 anni, è seduta ai tavolini di un bar di via Vinazzetti. Lui, un modenese di 29, la osserva, le chiede una sigaretta, poi prende la rincorsa e agguanta la borsa, ma lei non molla, lui la strattona, entrambi rovesciano a terra, ma il ladro riesce a fuggire.

A soccorrere la vittima, che nel frattempo aveva chiamato la Polizia, anche il titolare del bar e insieme forniscono un'accurata descrizione. Gli agenti lo fermano in via dei Bibiena, mentre cerca di nascondersi. Il modenese ha precedenti specifici ed è stato denunciato per tentata rapina. La 25enne, con diverse escoriazioni alle ginocchia, ha rifiutato le cure del Pronto Soccorso.