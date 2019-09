Minaccia la moglie davanti alla bimba, 50enne nei guai

Un uomo di 50 anni, cittadino filippino, incensurato, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia. E' successo ieri pomeriggio in via di Vincenzo. A chiamare gli agenti la moglie dell'uomo, connazionale e coetanea. Da tempo andavano avanti i sopprusi e la donna ha approfittato dell'occasione per spiegare anche altri casi in cui lui le avrebbe usato violenza verbale. In casa ad assistere alla scena anche la figlia minorenne.