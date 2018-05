Inseguimento a Borgo Panigale: quasi 40 kg di 'erba' nel biliardo, arrestato corriere

Apparentemente un normale trasporto di un biliardo effettuato a bordo di un furgone Fiat Ducato, ma con dentro due grossi sacchi. La sezione della Polizia Stradale Bologna Sud ha sequestrato 36 chili di marijuana in via della Viola, una traversa di via Emilia Ponente.

Forzato l'alt

Ieri pomeriggio poco prima delle 17, gli agenti hanno intimato l'alt al casello di Borgo Panigale, ma l'uomo alla guida ha proseguito la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento, terminato in via della Viola, dove sono giunte almeno quattro pattuglie.

Dentro il biliardo sono stati rinvenuti 36 chili di "erba". Il corriere è stato arrestato per spaccio e resistenza.