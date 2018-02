Incendio in via Vittoria: fiamme in un appartamento, un morto

Un incendio si è sviluppato in via Vittoria, traversa di via Battindarno. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al 1° piano del civico 26.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri. All'interno un uomo di 82 anni, morto nel rogo. Il corpo è stato trovato sul letto. L'allarme è stato dato alle 16.30 da un vicino che che ha visto il fumo uscire da una finestra.