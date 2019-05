Dosi di eroina nascosti in bocca: clienti in fila dal pusher in bicicletta

Eroina a colazione. Erano le 9.30 del mattino quando una pattuglia della Polizia del commissariato Bolognina ha notato degli strani movomenti in via Vizzani: un gruppetto di 5/6 ragazzi sistavano infatti dirigendo verso un uomo in bicicletta, che si è nascosto dietro un camper parcheggiato, dove i giovani lo hanno raggiunto per uno scopo che non era difficile da immaginare.

A un certo punto il pusher, un tunisino del '99, ha estratto dei piccoli involucri dalla sua bocca e li ha consegnati agli acquirenti, che poi hanno cominciato ad allontanarsi: a quel punto sono intervenuti gli agenti. Lo spacciatore, fermato, ha consegnato spontaneamente un'altra dose di eroina che teneva sempre in bocca (0,50 grammi), insieme ad altri 13 grammi che aveva addosso Per lui, che ha precedenti sempre per spaccio, arresto e divieto di rientro a Bologna.

E' stato bloccato poi anche un degli acquirenti, un uomo nato a Firenze nel '75, che ha dichiarato di essere un tossicodipendente seguito dal Sert, cliente di quello stesso pusher da un paio di mesi.