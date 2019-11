Si rompe un tubo dell'acqua in via Vizzani: strada chiusa

Nuova rottura in via Vizzani. Dalla tarda mattinata la strada è chiusa per una copiosa fuoriuscita di acqua dal manto stradale. Sul posto sono presenti i tecnici Hera, mentre la polizia locale ha chiuso gli accessi ai veicoli da via Mengoli. La zona non è nuova a rotture, l'ultima delle quali si è verificato a fine luglio scorso e ha tenuto senza acqua tutta la zona per diverse ore.