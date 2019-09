Carabinieri, Vigili del Fuoco inquilini per strada in via Vizzani: colpa delle prugne bruciate

I lampeggianti dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la preoccupazione degli inquilini e dei vicini di casa di un condominio di via Vizzani, a Bologna, nella tarda serata di ieri: tutto nasce da una forte puzza di bruciato e dal fumo che si diffonde per le scale. L'origine? Alla fine, a quanto pare, si trattava solo di prugne accidentalmente bruciate nella cucina di un appartamento al primo piano. L'allarme e' scattato ieri sera poco prima delle 23.

Ne ha scritto in quel momento su Facebook, pubblicando qualche foto, anche l'ex consigliere provinciale Andrea De Pasquale: "Cinque camion dei vigili del fuoco e tre auto dei carabinieri in via Vizzani. Che succede?". Un'inquilina del palazzo in questione spiega alla 'Dire' di aver sentito, al pari di altri condomini, una forte puzza di bruciato.

Affacciandosi sulle scale, gli abitanti del palazzo hanno visto il fumo ed e' partita la chiamata ai Vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati "equipaggiati fino ai denti", segnala la donna che abita del palazzo, aggiungendo che oltre ai pompieri sono arrivati anche i Carabinieri e un'ambulanza. E' scattato un sopralluogo in tutto l'edificio e ai condomini e' toccato attendere l'esito "in pigiama e spaventati", continua il racconto. Alla fine, questo il verdetto: "La signora del primo piano aveva bruciato le sue prugne...".

(Dire)