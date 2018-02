Traffico, doppio senso in via Chiudare: più corta la preferenziale di viale XII Giugno

Novità per gli automobilisti bolognesi: da martedì 20 febbraio il tratto di via Chiudare che va da via dell’Oro a viale XII Giugno diventa a doppio senso.

Lo rende noto il Comune che si pone come obiettivo quello di "risolvere il problema dei frequenti transiti in contromano segnalati in quella porzione di strada e di attivare l’isola ecologica interrata realizzata di recente".

Ecco cosa cambia:

- all’inizio di via Chiudare, da viale XII Giugno, sarà installato Sirio, il varco di controllo elettronico degli accessi alla Zona Traffico Limitato (ZTL): il 20 febbraio comincerà la fase di pre-esercizio del varco elettronico che durerà 30 giorni.

- sarà cancellata la corsia preferenziale di viale XII Giugno nel tratto che va da via Rubbiani a via Chiudare per consentire l’accesso alla ZTL degli autorizzati. La corsia preferenziale rimarrà dunque in vigore nel tratto di viale XII Giugno da via Chiudare a Porta Castiglione in direzione viali.