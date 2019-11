Via XXI Aprile, incendio in banca: evacuati i locali

Potrebbe essere stata una stufetta difettosa la causa un principio d'incendio in una banca in via XXI Aprile. L'allarme al 115 è arrivato alle 12 di oggi, quando un addetto antincendio dell'istituto ha dapprima utilizzato il il focolaio con l'estintore, dopodiché sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento del Carlo Fava, in viale Aldini, con una squadra.

Dopo aver messo in sicurezza lo scenario, si è proceduto a bonificare gli ambienti dai fumi. Cinque gli impiegati della filiale e i clienti che al momento erano all'interno sono stati evacuati. I Vigili del fuoco per precauzione hanno richiesto un intervento tecnico per il circuito elettrico.