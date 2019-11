VIDEO| Voragine in via XXI Aprile: autobus resta incastrato, strada chiusa

Dopo quella di via Vizzani, un'altra tubatura è saltata questa mattina in via XXI Aprile, tra via Zannoni e via Valeriani. Creando disagi nella zona.

Da quanto si apprende, questa mattina, verso le 6, si è aperta una piccola voragine a causa di una rottura della fognatura - adesso ancora più grande - e l'autobus 39, in transito, vi è rimasto incastrato. La strada è stata chiusa al traffico - all’altezza di via Zannoni/Valeriani - per consentire le operazioni di intervento.

Sul posto sono intervenuti i tecnici Hera, ancora al lavoro dopo ore, e la Polizia locale per gestire i disagi alla circolazione.