FOTONOTIZA. Via Zagabria: stato pericoloso e deplorevole delle strade bolognesi

"Foto dello stato pericoloso e deplorevole delle vie principali bolognesi con irresponsabili amministratori pubblici che sanno solo riempire la città di pericolosi veleni emessi dalle cervellotiche opere quali l’imposto passante IN mezzo alla città ma manutenzione sull’esistente NULLA". Lo scrive a Bologna Today, Armando Palmia, un lettore.

Scattata in Via San Donato angolo Viale Zagabria al semaforo per l’attraversamento pedonale con doccia assicurata di acqua sporca compresa ai pedoni. Per gli scarsi amministratori comunali conta solo apparire non facendo il loro dovere per il quale sono pure strapagati!