Spaccio di droga e psicofarmaci agli studenti, due arresti in via Zamboni

I Carabinieri hanno ammanettato due giovani pusher in via Zamboni con precedenti per stupefacenti. Sono stati colti sul fatto nella serata di ieri mentre consegnavano a uno studente molisano una dose di erba, mentre addosso ne avevano altri 5 grammi, oltre a ben 55 pasticche di Rivotril, un farmaco anti epilettico che viene venduto nel mercato nero come sostanza stupefacente. Gli arrestati son un gambiano classe '97 e un senegalese del 2001. Sono stati ammanettati per spaccio.