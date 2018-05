Biblioteca via Zamboni: minacce al vigilante, nei guai 47enne

E' stato denunciato dalla Polizia per minacce gravi un palermitano di 47 anni che venerdì sera ha affrontato un vigilante.

Quando chiede di entrare all'interno della Biblioteca di discipline umanistiche di via Zamboni per caricare il suo telefono cellulare e il vigilante, uno bolognese di 23 anni, gli spiega che bisogna essere in possesso del badge universitario, il 47enne perde la testa.

Ha iniziato a urlare "Ti ammazzo, ti taglio la gola, ti aspetto quando finisci di lavorare!", così è arrivata una volante del Commissariato Due Torri-San Francesco. Raccolte le testimonianze dei presenti, è stato così denunciato. A suo carico alcuni precedenti per furto.