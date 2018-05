Passeggia in zona universitaria, la Polizia lo nota: addosso ha della cocaina

Alle 2.10 della scorsa notte gli uomini a bordo di una volante hanno riconosciuto un volto noto attraversare via Zamboni in direzione Piazza Verdi: lo hanno controllato e qualcosa in effetti hanno trovato. Addosso due involucri contenenti 3,33 grammi di cocaina ciascuno e 70 euro in contanti.

L'uomo, un magrebino nato nel '90, non era in regola, aveva dei precedenti per spaccio e un divieto di dimora: è stato denunciato per l'articolo 73.